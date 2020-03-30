“قوات مكافحة الإرهاب” تنهي تمرد وعصيان عناصر “تنظيم “الدولة الإسلامية” في سجن غويران بشكل كامل وتلقي القبض على الذين حاولوا الفرار

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “قوات مكافحة الإرهاب” ضمن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة الكاملة على التمرد والعصيان الذي نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل سجن غويران في الحي الجنوبي مدينة الحسكة مساء أمس، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على العناصر الذين فروا من مهاجعهم “عنابرهم” إلى حرم السجن والبالغ عددهم 4 أشخاص، حيث كان يحاولون الهروب خارج أسوار السجن، وذلك بمساعدة من طائرات التحالف التي حلقت في الأجواء، وسط فرض طوق أمني كبير في محيط السجن، كما تمكنوا من فك أسر المساجين الذين اتخذهم عناصر التنظيم رهائن على أنهم “يتعاملون مع إدارة السجن”، وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، عصيان نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل سجن غويران في الحي الجنوبي من مدينة الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري تمكنت قوات التدخل السريع التابعة لـ”قسد” من السيطرة على أقسام السجن، فيما سمع أصوات إطلاق عيارات نارية في محيط السجن أثناء محاولة السيطرة على المساجين.

على صعيد متصل، حلقت طائرات حربية أمريكية في أجواء المنطقة دعما لقوات “قسد” وتحسبا للتطوارت.

يذكر أن السجن يضم أكثر من 5 آلاف عنصر من جنسيات مختلفة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.