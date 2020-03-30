وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يدخل يومه الـ 25 باستمرار الهدوء الحذر وغياب طائرات النظام والروس

30 مارس,2020
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دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 25 على التوالي، بهدوء حذر يسود عموم المنطقة في ظل الغياب المستمر لطائرات النظام السوري وحليفه الروسي عن الأجواء، فيما كان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس الأول، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في كنسبا، استهدف محيط النقطة التركية في بلدة الناجية غرب إدلب، دون ورود معلومات عن إصابات، بالإضافة لاشتباكات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، شهدها محوري الفطيرة وكفرنبل جنوب إدلب، في هجوم نفذته قوات النظام على المنطقة وسط قصف صاروخي.

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