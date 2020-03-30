في بلدة الحراك شرق درعا.. هجوم مسلح على حاجز لقوات النظام ومحاولة اغتيال تستهدف أحد المدنيين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان محاولة اغتيال جديدة شهدتها محافظة درعا، تمثلت بإطلاق النار على أحد المدنيين في بلدة الحراك بريف درعا الشرقي من قبل مسلحين مجهولين، كما شهد حاجز الشاحين في البلدة ذاتها، هجوم مسلح من قبل مجهولين، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 377، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 225، وهم: 47 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 116 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و41 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.