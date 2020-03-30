ضمن ساعات حظر التجوال.. عمليات سرقة تطال نحو 20 من المحال التجارية في مدينة حماة

محافظة حماة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استفاق أصحاب المحال التجارية في السوق الطويل وحي الدباغة بمدينة حماة على عمليات سرقة واسعة طالت أكثر من 20 محلاً لبيع الملابس والأدوات المنزلية، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” جرت عملية السرقة في الوقت الذي كان فيه الأهالي ضمن منازلهم تنفيذاً لقرار حظر التجول الذي أقرته سلطات “النظام السوري” في إطار التدابير التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” في البلاد. وجدير بالذكر أن قرار “النظام السوري” بحظر التجوال يُستثنى منه عناصر “القوات المسلحة” على حد وصفه، مما يرجح أن تكون عملية السرقة حصلت على أيدي قواته أو القوات الرديفة والموالية له كونهم الوحيدين القادرين على التحرك في عموم البلاد في ظل حظر التجوال.