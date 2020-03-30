في إطار الفلتان الأمني المتفشي ضمن مناطق الفصائل والجهاديين.. العثور على جثة مجهولة الهوية شمال غرب إدلب

30 مارس,2020
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محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على جثة لشخص لايزال مجهول الهوية حتى اللحظة، حيث تمت تصفيته وقتله عبر إطلاق النار عليه ورمي جثته في منطقة حارم شمال غرب إدلب، وكان المرصد السوري رصد قبل 6 أيام، إصابة قيادي في جبهة ثوار سراقب بجروح، جراء إطلاق النار عليه من مسلحين مجهولين حاولوا اختطافه في مدينة إدلب، في حين تمكن من مقاومتهم والفرار، فيما سرق المسلحون سيارته ولاذوا بالفرار.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/ آذار، محاولة اعتقال أحد عناصر الفصائل “رامي تاو”، من قبل عناصر ملثمين وسط مدينة إدلب، حيث ابدى مقاومة أثناء محاولة الاعتقال، في حين أطلق الملثمون النار عليه، ما تسبب بإصابته في قدمه.

في سياق ذلك، اتهم ناشطون عناصر القوى الأمنية لهيئة تحرير الشام بمحاولة اعتقاله، دون أن يتبين للمرصد السوري صحة تلك الاتهامات حتى الآن.

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