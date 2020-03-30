للمرة العاشرة خلال 12 يوماً.. القوات التركية تسير دورية بمفردها على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات التركية لدورية عسكرية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية التركية بعد ظهر اليوم الاثنين من منطقة سراقب بريف إدلب الشرقي وصولاً إلى قرية مجدليا على اتستراد الـ “M4″، يذكر أن هذه الدورية هي العاشرة من نوعها التي تعمد القوات التركية على تسييرها لوحدها منذ الـ 19 من الشهر الجاري، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، تسيير القوات التركية لدورية عسكرية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية التركية عصر اليوم السبت من قرية ترنبة غرب سراقب وصولاً إلى منطقة مصيبين على اتستراد الـ “M4”.