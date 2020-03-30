استمرارا للتوترات في شمال شرق سوريا.. القوات الأمريكية تعترض دورية روسية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، دورية أمريكية اعترضت نظيرتها الروسية أثناء دخولها بلدة رميلان ضمن مناطق تواجد القوات الأمريكية، حيث أجبرتها على العودة إلى مطار القامشلي.

في سياق ذلك، انتشرت 4 مدرعات روسية على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي بالقرب من مفرق حطين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 فبراير الفائت، أن القوات الأميركية عمدت إلى اعتراض طريق دورية عسكرية روسية مؤلفة من 6 عربات، حيث جرت عملية الاعتراض على طريق حلب – الحسكة المعروف باتستراد الـ “M4” وذلك أثناء توجه الآليات الروسي نحو منطقة عامودا بريف الحسكة الشمالي.