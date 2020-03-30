تزامنا مع استمرار التوتر في ريف السويداء.. ملثمون يضرمون النار في خيم قرب بلدة “القريا”

أضرم ملثمون النار في مخيم على أطراف بلدة “القريا” بريف السويداء، ولاذوا بالفرار بعد إطلاق النار تجاههم.

على صعيد متصل، ما تزال المنطقة تشهد توترا أمنيا إثر الاشتباكات العنيفة قبل أيام بين الفصائل المحلية في السويداء من جهة ومسلحي بصرى الشام.

كان وجهاء الجبل تسلموا جثامين 6 من أبناء السويداء، في 28 مارس، بوساطة الهلال الأحمر السوري، حيث تم التسليم في منطقة عرى غرب السويداء.

يذكر أنه تمت تصفيتهم من قبل مسلحي بصرى الشام خلال الاشتباكات.

ورصد المرصد السوري عودة الهدوء الحذر إلى الريف الجنوبي لمدينة السويداء عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة.