تزامنا مع تحليق طائرات التحالف.. عملية مشتركة مع “قسد” لاقتحام الجيب الأخير للعصيان داخل سجن “غويران”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوة من “التحالف الدولي” وقوات خاصة تابعة لـ”قسد” اقتحمتا آخر جيوب عصيان سجناء تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل سجن غويران في مدينة الحسكة، حيث تم إنهاء حالة العصيان بشكل كامل.

في سياق ذلك حلقت طائرات حربية لـ”التحالف الدولي” في أجواء المنطقة، كما ألقت قنابل حرارية في الأجواء.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، أن “قوات مكافحة الإرهاب” ضمن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة الكاملة على التمرد والعصيان الذي نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل سجن غويران في الحي الجنوبي مدينة الحسكة مساء أمس.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على العناصر الذين فروا من مهاجعهم “عنابرهم” إلى حرم السجن والبالغ عددهم 4 أشخاص، حيث كانوا يحاولون الهروب خارج أسوار السجن، وذلك بمساعدة من طائرات التحالف التي حلقت في الأجواء، وسط فرض طوق أمني كبير في محيط السجن.

كما تمكنوا من فك أسر المساجين الذين اتخذهم عناصر التنظيم رهائن على أنهم “يتعاملون مع إدارة السجن”، وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، عصيان نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل سجن غويران في الحي الجنوبي من مدينة الحسكة.