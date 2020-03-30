لليوم الثاني على التوالي.. العثور على جثة عليها آثار تعذيب في أطراف البصيرة ضمن مناطق “قسد”

30 مارس,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر اليوم على جثة شاب ملقاة على أطراف مدينة البصيرة في ريف دير الزور، حيث يظهر عليها آثار تعذيب.
ورصد المرصد السوري العثور على جثة شاب مجهول الهوية، أمس، مرمية بالقرب من مكب النفايات في أطراف المدينة بالقرب من حقل العمر النفطي وعليها آثار طلق ناري بالرأس.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 472 شخص.
ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 155 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 311 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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