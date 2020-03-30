المرصد السوري لحقوق الانسان:فرار عدد من معتقلى داعش من سجن فى الحسكة شمال شرق سوريا

30 مارس,2020
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اندلعت أعمال شغب الأحد داخل سجن تُديره قوّات سوريا الديمقراطيّة ويُحتجز فيه عناصر متّهمون بالانتماء لتنظيم داعش، في وقت أقدم عدد من السجناء على الفرار، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ أربعة أفراد على الأقلّ فرّوا من السجن.

وأضاف ان عناصر في تنظيم داعش هم من قاموا بالتمرّد، لافتاً إلى أنّ عملية البحث عنهم جارية.

5 آلاف متطرف بالسجن

وبحسب المرصد السوري، يضمّ السجن “أكثر من 5 آلاف عنصر من جنسيّات مختلفة” متّهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وبعد سنوات من قيادة المعركة ضد تنظيم داعش في سوريا، لا تزال القوات الكردية تحتجز نحو 12 ألف متطرف داخل عدد من السجون في شمال شرق سوريا، بحسب إحصاءاتهم. ومن بين هؤلاء سوريون وعراقيون، فضلا عن ما بين 2500 إلى 3000 أجنبي من حوالى خمسين دولة.

المصدر:موقع اليوم السابع

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