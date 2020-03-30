في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر “كورونا”.. “حكومة الإنقاذ” تصدر سلسلة  قرارات

أصدرت الإدارة العامة للمعابر التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” قرارا بإغلاق المعابر والمنافذ الحدودية، إضافة إلى منع دخول وخروج المواطنين أبتداءً من الثلاثاء 1/4/2020، فيما يستثنى من هذا القرار الحالات الإنسانية والخاصة والتجارية التي يقدرها المسؤولين عن المعابر.

وطالبت “حكومة الإنقاذ” المجالس المحلية بضرورة منع الأسواق و”البازارات” والتجمعات البشرية.

في سياق ذلك، علقت وزارة التربية عمل المدارس والمعاهد الخاصة وروضات الأطفال وتوعدت بمحاسبة المخالفين.

وتشهد مناطق سيطرة الفصائل والجهاديين شمال غرب سورية، نقصا حادا في التجهيزات الطبية وإجراءات الوقاية من انتشار وباء “كورونا”، من حيث عدد الأسرة في المشافي والنقاط الطبية، إذ تحوي جميع تلك المشافي على ما يقارب 200 سرير مخصص للعناية المشددة، و95 “منفسة” للبالغين، في حين إن جميع تلك المعدات مشغلة بنسبة 100% للأمراض مختلفة، بينما يبلغ عدد أسرة المشافي 3065 سرير، أي أن حصة كل 1592 مواطن سرير واحد فقط، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية تلوح في الأفق في حال انتشار وباء “كورونا” المستجد ووصوله إلى تلك المناطق.

فيما تعمل الفرق الطبية والمنظمات بجهود كاملة لكن ضمن الإمكانات المتاحة لديها، ولايوجد لدى المشافي الكوادر الطبية والمعدات الكافية لمواجهة هذه الكارثة التي تجتاح العالم.

كما كانت إحدى المنظمات قدمت للمختبر الوبائي الوحيد في مدينة إدلب 3 “كيتات” للتحاليل الخاصة باختبار PCR وهي تكفي لفحص 300 شخص فقط، بينما يتواجد في إدلب نحو 4 مليون إنسان.

وشهدت النقاط الطبية والمشافي نقصا في الدعم الطبي المقدم لها، تزامنا مع الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب، في حين خرجت معظم المشافي عن الخدمة بينما أصبحت بعض منها داخل مناطق سيطرة النظام، فيما بقيت المشافي على الشريط الحدودي في شمال إدلب وغربها.

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان ندعو جميع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والطبية لتقديم يد العون بشكل كامل واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء في تلك المناطق التي تضم أكثر من 4 مليون مدني أجبرتهم العمليات العسكرية على التواجد ضمن بقعة جغرافية صغيرة تفتقر لأدنى مقومات العيش.