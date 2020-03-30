35 آلية تركية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان”.. وارتفاع عددها منذ فبراير إلى نحو 5400

30 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل تركي جديد من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتألف من 35 آلية وناقلات جند ومدافع ميدانية باتجاه منطقة “بوتين-أردوغان”.
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1975 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5385 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 1100 جندي تركي.

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