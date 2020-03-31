وقف إطلاق النار الجديد يدخل يومه الـ 26 ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” باستمرار الهدوء وتوقف القصف الجوي

31 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان” وذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 26 على التوالي، في الوقت الذي لا يزال القصف الجوي متوقف بشكل كامل خلال الفترة هذه، فيما كان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في كنسبا، استهدف محيط النقطة التركية في بلدة الناجية غرب إدلب، دون ورود معلومات عن إصابات، بالإضافة لاشتباكات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، شهدها محوري الفطيرة وكفرنبل جنوب إدلب، في هجوم نفذته قوات النظام على المنطقة وسط قصف صاروخي.

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