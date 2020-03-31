خلال 25 يوماً.. القوات التركية تستقدم نحو 2100 آلية عسكرية نحو منطقة “بوتين – أردوغان”

31 مارس,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استقدام القوات التركية لرتل عسكري جديد نحو مواقعها في منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث دخلت عشرات الآليات العسكرية صباح اليوم الثلاثاء عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2075 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5490 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10100 جندي تركي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

31 مارس,2020

على الرغم من وقف إطلاق النار المتواصل منذ 26 يوماً.. استشهاد 27 مدنياً بضربات جوية روسية خلال شهر آذار/مارس 2020

31 مارس,2020

القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدد القصف الصاروخي على مناطق واقعة على اتستراد الـ”M4″ غرب عين عيسى

31 مارس,2020

عدسة المرصد السوري من مدينة الرقة ترصد استمرار حظر التجوال العام لليوم التاسع على التوالي

31 مارس,2020

عدسة المرصد السوري من مدينة الرقة: توزيع سلل غذائية من قبل “مجلس الرقة المدني” بالتعاون مع منظمات إنسانية في مناطق متفرقة من المدينة