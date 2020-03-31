للمرة الـ11 خلال 13 يوماً.. القوات التركية تسير دورية بمفردها على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي

31 مارس,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية عمدت صباح اليوم الثلاثاء إلى تسيير دورية جديدة بمفردها على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من منطقة ترنبة غرب سراقب بريف إدلب الشرقي وسارت باتجاه منطقة مصيبين الواقع على طريق الـ “M4″، يذكر أن هذه الدورية هي الـ 11 من نوعها التي تعمد القوات التركية على تسييرها لوحدها منذ الـ 19 من الشهر الجاري. وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تسيير القوات التركية لدورية عسكرية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية التركية بعد ظهر اليوم الاثنين من منطقة سراقب بريف إدلب الشرقي وصولاً إلى قرية مجدليا على اتستراد الـ “M4”

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