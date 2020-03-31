استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في كناكر بريف دمشق الغربي

31 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار متوسط الشدة ضرب بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي يوم أمس، تبين أنه ناجم عن انفجار قنبلة من مخلفات القصف السابق لقوات النظام على المنطقة، مما أدى لاستشهاد طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة ثلاثة أطفال آخرين جراح أحدهم خطيرة أثناء لعبهم أمام منزلهم الكائن في شارع خورشيد وسط البلدة.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 258 بينهم 65 مواطنة و74طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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