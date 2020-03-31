وفاة نائب رئيس النظام السوري الأسبق عبد الحليم خدام في باريس

31 مارس,2020
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توفي نائب رئيس النظام السوري الأسبق عبد الحليم خدام في منفاه في باريس، بعد معاناة مع المرض، عن عمر 88 عاما.

وأصبح خدام معارضا بارزا لحكم الرئيس بشار الأسد بعد هروبه إلى باريس في العام 2005. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن صلاح عياش المقرب من خدام قوله إن نائب رئيس النظام السوري الأسبق توفي الساعة الخامسة صباحا (الثالثة بتوقيت جرينتش) عقب إصابته بأزمة قلبية.

وعمل خدام لمدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد وابنه بشار الذي أصبح رئيسا عام 2000.

 

المصدر: الشرق الأوسط

 

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