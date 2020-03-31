القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدد القصف الصاروخي على مناطق واقعة على اتستراد الـ”M4″ غرب عين عيسى

31 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق في قرية الدبس الواقعة غرب بلدة عين عيسى على طريق الـ “M4” الخاضعة لسيطرة قسد وقوات النظام، وسط استهدافهم لعمال الكهرباء الذين يعملون على صيانة أبراج الكهرباء التي تضررت نتيجة القصف الذي تعرضت له المنطقة أمس، حيث كان المرصد السوري رصد قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي هوشان ودبس الواقعة على طريق “m4” الدولي غرب ناحية عين عيسى.

ورصد المرصد السوري يوم أمس اشتباكات اندلعت بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أُخرى، على محاور قرية هوشانا في ريف عين عيسى شمال مدينة الرقة، حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من صد الهجوم الذي شنته الفصائل، على صعيد متصل قتل قائد عسكري يتبع لفصيل “سليمان شاه” المدعوم من تركيا رفقة مقاتل آخر جراء استهداف سيارته بصاروخ موجه من قبل “قسد”.

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