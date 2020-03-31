قوات النظام تقصف مواقع بريفي إدلب الشرقي والجنوبي.. والفصائل تقنص عنصرين في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في قرية آفس الواقعة بريف سراقب شرق إدلب ومناطق أخرى واقعة بجبل الزاوية جنوب إدلب، فيما استهدفت الفصائل بالقناصات عنصرين في قوات النظام على محور الفطيرة بجبل الزاوية، ومعلومات مؤكدة عن مقتلهما، فيما كان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أنه رصد استمرار الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان” وذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 26 على التوالي، في الوقت الذي لا يزال القصف الجوي متوقف بشكل كامل خلال الفترة هذه