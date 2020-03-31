مقتل عنصر في قوات سوريا الديمقراطية عقب اشتباكات مع مهربين شرق دير الزور يوم أمس الأول

31 مارس,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر في قوات سوريا الديمقراطية متأثراً بجراح أصيب بها جراء اشتباكات مع مهربين عند أحد المعابر النهرية في بلدة ذيبان يوم أمس الأول الأحد، ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 473 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 155 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 312 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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