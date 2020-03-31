القوات التركية تستهدف بعشرات القذائف الصاروخية أماكن بمنطقة منبج شمال شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، قصفا مدفعيا مكثفا نفذته القوات التركية على قريتي أم عدسة وتل الصيادة ومناطق أخرى بريف مدينة منبج الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام الواقعة شمال شرق حلب، حيث سقطت أكثر من 35 قذيفة صاروخية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، عقبه استهداف مجلس منبج العسكري لمواقع الأتراك والفصائل في محيط المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس استهدف قرية عرب حسن شمال مدينة منبج، ما تسبب باستشهاد طفلة وإصابة والدها بجروح خطيرة.

كانت امرأة أصيبت بجروح متفاوتة، في 8 مارس/آذار، نتيجة قصف مدفعي للقوات التركية على قرية عرب حسن كبير شمال غرب مدينة منبج.