25 آلية تركية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان”.. وارتفاع عددها منذ وقف إطلاق النار الجديد إلى 2100

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتألف من 25 آلية مصفحة، حيث توجهت إلى النقاط التركية في منطقة “بوتين-أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2100 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5515 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10250 جندي تركي.