استمرارا للانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. محاولة اغتيال ضابط في الشرطة

31 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، محاولة اغتيال ضابط في الشرطة الموالية لتركيا شمال حلب، حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة بإطلاق النار تجاهه بالقرب من المجلس المحلي لمدينة الباب شرق حلب، ما تسبب بإصابته بجروح.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 28 مارس/آذار، أنه عثر الأهالي على جثة شخص مفصولة الرأس عن الجسد في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، حيث عثر على الشخص وهو جثة هامدة مكبل الأيدي ومرمي عند أحد حاويات القمامة في حي الزيدية ضمن مدينة عفرين.

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