مع استمرار التوتر في ريف السويداء.. مسلحون يحاولون التسلل إلى بلدة “القريا”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل المحلية في السويداء من جهة ومجموعة مسلحين من جهة أخرى، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى أطراف بلدة “القريا” الشمالية الغربية.

وعلم المرصد السوري أن وجهاء وأعيان محافظتي السويداء ودرعا يسعون لإنهاء الخلافات بين السهل والجبل، فيما يتم التحضير والتنسيق لعقد اجتماع بهذا الخصوص.

وأضرم ملثمون النار في مخيم على أطراف بلدة “القريا” بريف السويداء، أمس، ولاذوا بالفرار بعد إطلاق النار تجاههم.

وما تزال المنطقة تشهد توترا أمنيا إثر الاشتباكات العنيفة قبل أيام بين الفصائل المحلية في السويداء من جهة ومسلحي بصرى الشام.

كان وجهاء الجبل تسلموا جثامين 6 من أبناء السويداء، في 28 مارس، بوساطة الهلال الأحمر السوري، حيث تم التسليم في منطقة عرى غرب السويداء.

يذكر أنه تمت تصفيتهم من قبل مسلحي بصرى الشام خلال الاشتباكات.

ورصد المرصد السوري عودة الهدوء الحذر إلى الريف الجنوبي لمدينة السويداء عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة.