تزامنا مع قصف قوات النظام قرى ريف إدلب.. الفصائل تستهدف مدينة سراقب وترد على مصادر النيران

1 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في مدينة سراقب، استهدف بلدة آفس وقرى جبل الزاوية في ريف إدلب.
في سياق ذلك، قصفت الفصائل المتمركزة بالقرب من النقاط التركية تجمعات قوات النظام في مدينة سراقب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على مناطق في قرية آفس الواقعة بريف سراقب شرق إدلب ومناطق أخرى واقعة بجبل الزاوية جنوب إدلب، فيما استهدفت الفصائل بالقناصات عنصرين في قوات النظام على محور الفطيرة بجبل الزاوية.
كان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أنه رصد استمرار الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان” وذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ26 على التوالي، في الوقت الذي لا يزال القصف الجوي متوقف بشكل كامل.

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