بينهم ضابط برتبة “عقيد”.. خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تعدم 3 عناصر بعد أسرهم في بادية حمص

1 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، حيث تمكنت من أسر ضابط برتبة عقيد في قوات النظام مع عنصرين آخرين بالقرب من قرية الرشوانية في بادية حمص، حيث جرى إعدامهم ميدانيا من قبل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”. 
وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 367 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ67 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 119 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

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