مجهولون يحاولون اغتيال “عضو مجلس شعب” بمدينة إنخل وآخرون يقتلون شخص على طريق طفس

1 أبريل,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحون مجهولون إلى محاولة اغتيال “عضو مجلس الشعب” من مدينة إنخل وذلك عبر إطلاق النار عليه هناك، دون أن يتمكنوا من إصابته، وفي السياق ذاته، قضى شخص جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين بالقرب من بلدة طفس بريف درعا الشمالي الغربي، وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 380، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 225، وهم: 47 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 117 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و41 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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