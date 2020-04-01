قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار عبر قصف مستمر على مناطق عدة بالريف الإدلبي

1 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في كنصفرة وكفرعويد ومناطق أخرى بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري وثق مقتل مقاتل من الفصائل جراء قصف صاروخي لقوات النظام على محور آفس شرق إدلب، في حين جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، مستهدفة أماكن في البارة والفطيرة وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، وآفس بريف إدلب الشرقي، يأتي ذلك بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ27 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في مدينة سراقب، استهدف بلدة آفس وقرى جبل الزاوية في ريف إدلب. في سياق ذلك، قصفت الفصائل المتمركزة بالقرب من النقاط التركية تجمعات قوات النظام في مدينة سراقب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

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