شرطي منشق عن قوات النظام يقتحم مشفى البصيرة ويهدد الطاقم الطبي بقوة السلاح.. وإدارة المشفى تعلق عملها

1 أبريل,2020
أقل من دقيقة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن شرطي منشق عن قوات النظام، وهو يملك مكتب لبيع السيارات، أقدم على اقتحام المشفى العام في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي بسلاح رشاش، وطالب إدارة المشفى بالتعاقد مع إحدى سياراته أو إغلاق المشفى تحت تهديد السلاح، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة المشرفة على إدارة المشفى بتعليق عملها وإيقاف العمل بالمشفى.

في حين توجه عدد من الوجهاء إلى اللجنة لثنيها على قرارها وطالبت اللجنة بضمان من مجلس ديرالزور العسكري بحمايتهم لضمان استمرار عملهم في ظل فوضى انتشار السلاح في المنطقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

1 أبريل,2020

مقتل مواطن “إيزيدي” برصاص عناصر من فيلق إسلامي موالِ لتركيا أثناء محاولتهم إخراجه من منزله في ريف عفرين

1 أبريل,2020

مدينة دوما تشهد حصاراً جديداً يتمثل بمنع إدخال المحروقات والمواد الطبية إلى المدينة من قبل حواجز قوات النظام

1 أبريل,2020

قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار عبر قصف مستمر على مناطق عدة بالريف الإدلبي

1 أبريل,2020

بتهمة العمالة لـ “قوات النظام”.. هيئة تحرير الشام تعدم أحد الأشخاص في ريف إدلب رمياً بالرصاص