شرطي منشق عن قوات النظام يقتحم مشفى البصيرة ويهدد الطاقم الطبي بقوة السلاح.. وإدارة المشفى تعلق عملها

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن شرطي منشق عن قوات النظام، وهو يملك مكتب لبيع السيارات، أقدم على اقتحام المشفى العام في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي بسلاح رشاش، وطالب إدارة المشفى بالتعاقد مع إحدى سياراته أو إغلاق المشفى تحت تهديد السلاح، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة المشرفة على إدارة المشفى بتعليق عملها وإيقاف العمل بالمشفى.

في حين توجه عدد من الوجهاء إلى اللجنة لثنيها على قرارها وطالبت اللجنة بضمان من مجلس ديرالزور العسكري بحمايتهم لضمان استمرار عملهم في ظل فوضى انتشار السلاح في المنطقة.