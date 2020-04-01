مقتل مواطن “إيزيدي” برصاص عناصر من فيلق إسلامي موالِ لتركيا أثناء محاولتهم إخراجه من منزله في ريف عفرين

1 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لا زالت الفصائل المدعومة من تركيا مستمرة بانتهاكاتها بحق من تبقى من أهالي عفرين في إطار السياسة الممنهجة لتضييق الخناق عليهم وإجبارهم على الخروج من مناطقهم.

وفي إطار ذلك، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مفارقة مواطن من الديانة “الإيزيدية” لحياته داخل مشفى باب الهوى بعد مضي عدة أيام من إصابته برصاص مسلحين من “فيلق الشام” الموالِ لتركيا أثناء محاولتهم الاعتداء عليه وإخراجه من منزله الكائن في قرية صوفان التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين.

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