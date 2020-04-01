في ظل فوضى انتشار السلاح ونشاط خلايا تنظيم”الدولة الإسلامية” المتصاعد.. العثور على جثة عليها آثار طلق ناري شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر اليوم على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة على أطراف بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وعليها آثار طلق ناري.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 474 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 155 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 312 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.