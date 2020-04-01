بتهم تتعلق بالفساد الأخلاقي والمالي.. الاستخبارات التركية تعتقل قائد شرطة عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم “المرصد السوري” من مصادر موثوقة، أن الاستخبارات التركية اعتقلت “قائد الشرطة المدنية” في مدينة عفرين شمال غرب حلب والمنحدر من مدينة “الرستن” في ريف حمص الشمالي.

ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن اعتقال العقيد المنشق عن قوات النظام أي “قائد شرطة عفرين” جاء على خلفية التهم الموجهة إليه وهي: “التحرش الجنسي وقضايا فساد أُخرى داخل قسم الشرطة، بالإضافة إلى تلقي رشاوي بمبالغ مالية طائلة من عدة أشخاص مقابل تسيير أعمالهم.” جدير بالذكر أن قائد شرطة عفرين جرى تعيينه في أيار / مايو عام 2018.