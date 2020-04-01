بعد أيام من الهدوء الحذر.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف “أبو راسين”

1 أبريل,2020
أقل من دقيقة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، بلدة زركان وقرية محرمل في ريف أبو راسين، حيث سقطت القذائف على منازل المدنيين هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وكانت المنطقة شهدت هدوءً حذرا متواصلا منذ أيام.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 15 مارس/آذار الفائت، انفجار 3 عبوات ناسفة بسيارات عسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها، وذلك عند مفرق قرية الناصرية بريف رأس العين، ما تسبب بمقتل 5 عسكريين بينهم 2 من القوات التركية كما جرح آخرين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

1 أبريل,2020

في ظل الحظر الصحي وتوقف العمل.. ارتفاع الأسعار وغياب دور حكومة النظام

1 أبريل,2020

ضمن انتهاكاتها ضد أهالي عفرين.. الفصائل الموالية لتركيا تختطف مواطنا كرديا من قريته 

1 أبريل,2020

جرحى مدنيون في قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها على ريف أبو راسين

1 أبريل,2020

“رئيس لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني” يتحدث للمرصد السوري عن الواقع الطبي في الرقة ويؤكد عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في المنطقة حتى اللحظة