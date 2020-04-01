بعد أيام من الهدوء الحذر.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف “أبو راسين”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، بلدة زركان وقرية محرمل في ريف أبو راسين، حيث سقطت القذائف على منازل المدنيين هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت المنطقة شهدت هدوءً حذرا متواصلا منذ أيام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 15 مارس/آذار الفائت، انفجار 3 عبوات ناسفة بسيارات عسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها، وذلك عند مفرق قرية الناصرية بريف رأس العين، ما تسبب بمقتل 5 عسكريين بينهم 2 من القوات التركية كما جرح آخرين.