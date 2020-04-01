 القوات التركية تخترق اتصالات قوات النظام وتهددها في حال خرق وقف إطلاق النار بالموت

1 أبريل,2020
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محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تمكنت القوات التركية اليوم الأربعاء من اختراق ترددات الاتصالات اللاسلكية لقوات النظام المتواجدة في محيط إدلب.
ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن القوات التركية المنتشرة في إدلب أرسلت رسالة صوتية لعناصر قوات النظام عن طريق أجهزة الاتصال اللاسلكي تحذرهم فيها من اختراق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد أو قصفها. وبحسب المصادر فإن الرسالة جاء فيها: “إن قيادات جيشكم يعرضون حياتكم للخطر ويقودونكم للموت عندما يأمرونكم بقصف منطقة خفض التصعيد”، وتضمنت أيضاً: “إياك أن تخترق منطقة خفض التصعيد وإلا ستتلقى رداً قاتلاً”.

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