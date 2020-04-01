عدسة المرصد السوري من مدينة البصيرة شرق دير الزور ترصد حركة الأسواق في المدينة وإغلاق المحال التجارية التي لا تتعلق بالمواد الغذائية في إطار حظر التجول المفروض

1 أبريل,2020
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عدسة المرصد السوري من مدينة البصيرة شرق دير الزور ترصد حركة الأسواق في المدينة وإغلاق المحال التجارية التي لا تتعلق بالمواد الغذائية

عدسة المرصد السوري من مدينة البصيرة شرق دير الزور ترصد حركة الأسواق في المدينة وإغلاق المحال التجارية التي لا تتعلق بالمواد الغذائية في إطار حظر التجول المفروض

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, April 1, 2020

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