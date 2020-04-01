جرحى مدنيون في قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها على ريف أبو راسين

1 أبريل,2020
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محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب 4 من عائلة واحدة، جراء قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية ربيعات في ريف أبو راسين، فيما يتواصل القصف المدفعي على المناطق المأهولة بالسكان.
وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت مساء اليوم، بلدة زركان وقرية محرمل في ريف أبو راسين، حيث سقطت القذائف على منازل المدنيين هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وكانت المنطقة شهدت هدوءً حذرا متواصلا منذ أيام.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 15 مارس/آذار الفائت، انفجار 3 عبوات ناسفة بسيارات عسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها، وذلك عند مفرق قرية الناصرية بريف رأس العين، ما تسبب بمقتل 5 عسكريين بينهم 2 من القوات التركية كما جرح آخرين.

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