ضمن انتهاكاتها ضد أهالي عفرين.. الفصائل الموالية لتركيا تختطف مواطنا كرديا من قريته 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا اختطفوا مواطن كردي من ريف عفرين أمس، حيث اعتقل مسلحو “محمد الفاتح” مواطنا من قرية معمل أوشاغي التابعة لناحية راجو بريف عفرين شمال حلب، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

يأتي ذلك ضمن سياسة تلك الفصائل في التضييق على من تبقى من أهالي عفرين وإجبارهم على الخروج من مناطقهم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مفارقة مواطن من الديانة “الإيزيدية” لحياته داخل مشفى باب الهوى بعد مضي عدة أيام من إصابته برصاص مسلحين من “فيلق الشام” الموالِ لتركيا أثناء محاولتهم الاعتداء عليه وإخراجه من منزله الكائن في قرية صوفان التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين.