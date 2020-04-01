بوتين يبحث مع أردوغان تنفيذ اتفاقات إدلب

1 أبريل,2020
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، سير تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان للكرملين اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال المكالمة التي صدرت عن الجانب التركي، “تبادل الآراء حول مسائل التسوية السورية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية للـ5 من مارس 2020 حول إحلال الاستقرار في منطقة إدلب”.

وأضاف البيان أن الرئيسين تطرقا أيضا إلى الوضع في ليبيا وجدول الأعمال الثنائي مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي.

يذكر أن الرئيسين بوتين وأردوغان توصلا خلال لقائهما في موسكو في الـ5 من مارس الماضي إلى تفاهمات بشأن إعلان وقف إطلاق النار في إدلب وإجراءات أخرى لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

 

 

المصدر:RT

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