المرصد السوري لحقوق الانسان: “جبهة النصرة” تنفذ حكم إعدام ميداني بحق شاب من المحافظة

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن هيئة تحرير الشام عمدت إلى تنفيذ حكم “الإعدام” على شاب من بلدة الجانودية بريف جسر الشغور في محافظة إدلب.

وأضاف المرصد أن تنفيذ حكم الإعدام يأتي عقب اعتقال الشاب في الـ 13 مايو الفائت من العام 2019 المنصرم بتهمة “العمالة لقوات النظام”، حيث جرت عملية الإعدام رمياً بالرصاص، وكانت تحرير الشام قد ألقت القبض عليه بعد العثور بهاتفه المحمول على رسائل صوتية لعناصر وضباط بقوات النظام تشرح أوضاع محور كبانة والمنطقة.

المصدر:خبر24