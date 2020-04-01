المرصد السوري لحقوق الانسان:إسرائيل قصف مطار الشعيرات بعد أن وصلت إليه طائرة شحن إيرانية

1 أبريل,2020
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 قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية “قصفت مطار الشعيرات في حمص بأكثر من ثمانية صواريخ”، مشيراً إلى أنّ هذا المطار العسكري تتمركز فيه قوات إيرانية

وفي الخامس من مارس تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية في جنوب البلاد ووسطها. 

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدف القصف يومها مطارين عسكريين أحدهما مطار الشعيرات.وفي الأسبوع الأول من شهر فبراير، قتل 12 مقاتلا من المجموعات الموالية لإيران في قصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق وفي جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المصدر:اوغاريت بوست

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