انفجار مجهول في ريف درعا يودي بحياة عنصر من قوات النظام 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار عنيف في بلدة نافعة بريف درعا، ناتج عن عبوة انفجرت بالقرب من مفرزة الأمن العسكري، ولم يعرف ما إذا كان استهداف من قبل فصائل المنطقة أو نتيجة انفجار ذخائر غير منفجرة، فيما تسبب بمقتل عنصر من قوات النظام وإصابة آخرين.

كما شهدت المنطقة استنفارا للقوى الأمنية وإغلاق طرقات المنطقة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 381، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 226، وهم: 47 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 118 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و41 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.