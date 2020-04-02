قوات النظام تجدد قصفها على مناطق في جبل الزاوية.. والفصائل ومجموعات جهادية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة

2 أبريل,2020
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دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ28 على التوالي، حيث لا يزال القصف الجوي متوقف طيلة الأيام تلك، وسط خروقات متقطة تشهدها المنطقة بين الحين والآخر، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدفت خلاله أطراف الفطيرة وسفوهن وكفرعويد بجبل الزاوية، على صعيد متصل علم المرصد السوري أن الفصائل ومجموعات جهادية عمدت إلى استقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة.

وكان المرصد السوري وثق خلال يوم أمس، مقتل مقاتل من الفصائل جراء قصف صاروخي لقوات النظام على محور آفس شرق إدلب.

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