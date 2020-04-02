القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام وقسد بريف تل تمر

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية أم الكيف الواقعة بريف بلدة تل تمر والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، إصابة 4 مواطنين من عائلة واحدة جراء قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية ربيعات في ريف أبو راسين، كما كانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت مساء الأمس، بلدة زركان وقرية محرمل في ريف أبو راسين، حيث سقطت القذائف على منازل المدنيين هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.