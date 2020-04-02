القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام وقسد بريف تل تمر

2 أبريل,2020
أقل من دقيقة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية أم الكيف الواقعة بريف بلدة تل تمر والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، إصابة 4 مواطنين من عائلة واحدة جراء قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية ربيعات في ريف أبو راسين، كما كانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت مساء الأمس، بلدة زركان وقرية محرمل في ريف أبو راسين، حيث سقطت القذائف على منازل المدنيين هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

2 أبريل,2020

عفرين خلال شهر مارس/آذار.. بيع لمنازل المدنيين بضوء أخضر تركي وإتاوات وسرقات متواصلة.. ونحو 45 مواطن معتقل ومختطف لدى الفصائل الموالية أنقرة

2 أبريل,2020

قوات النظام تجدد قصفها على مناطق في جبل الزاوية.. والفصائل ومجموعات جهادية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة

1 أبريل,2020

انفجار مجهول في ريف درعا يودي بحياة عنصر من قوات النظام 

1 أبريل,2020

استمرارا للانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.. مقتل مواطن اختطفه مسلحون قبل أيام