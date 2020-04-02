منذ بدء وقف إطلاق النار.. نحو 2150 آلية عسكرية تركية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، دخول رتل عسكري تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، إذ دخلت ما لا يقل عن 20 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، واتجهت نحو المواقع والنقاط التركية المنتشرة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2150 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5555 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10250 جندي تركي.