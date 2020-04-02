مقتل وجرح نحو 10 عناصر وضباط من قوات النظام باستهداف صاروخي تركي لحاجزٍ بريف تل تمر

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ضابط برتبة نقيب وعنصر آخر بالإضافة لإصابة 7 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة، وذلك جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس استهدف حاجزا لقوات النظام في قرية العبوش شمال غرب بلدة تمر في ريف الحسكة الشمالي. ورصد “المرصد السوري” صباح اليوم اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية أم الكيف الواقعة بريف بلدة تل تمر والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.