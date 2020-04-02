دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية تجوب قرى واقعة بريف الدرباسية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات التركية ونظيرتها الروسية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 6 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا غرب الدرباسية، وتجولت الدورية في قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى بالإضافة لـ سلام عليك وقنيطرة وقرمانية قبل أن تعود الآليات التركية إلى داخل الأراضي التركية والآليات الروسية عادت إلى القامشلي.

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية وصولاً إلى ريف عامودا، وفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الدورية المؤلفة من 4 آليات تركية و6 روسية انطلقت من معبر شيريك الحدودي، وجابت قرى دليك وملك وظهر العرب وبركفري وسيبيركا وتل كمبر وكربطلي الواقعة على طريق الحسكة – درباسية، ومنها إلى قرى جديدة وقطيني وتل تطيري وتل كرمة وخاصكي ومدوري وخشفي وأبو جرادي ومن ثم بهيرة بريف عامودا الغربي قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، كما تزامنت الدورية مع تحليق لمروحيات روسية على علو منخفض في أجواء المنطقة، جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تصل الدوريات الروسية – التركية إلى ريف عامودا إلى أنها المرة الأولى التي تتجول في قرى هناك.

عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات التركية ونظيرتها الروسية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية