الصحة العالمية: الوضع في سوريا خطير بخصوص كورونا لأنها قبلة لزيارة المراقد الدينية

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في سوريا خطيرة لأن هذه الدولة تمثل قبلة لزيارة المراقد الدينية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، نعمه سيد عبد، في حديث لبرنامج “نيوزميكر” على قناة RT، اليوم الأربعاء، إنه تم حتى الآن تسجيل 10 إصابات بينها حالتا وفاة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في الأراضي السورية بشكل عام.

وأضاف عبد أنه ومع ذلك فإن منظمة الصحة العالمية تقيم الوضع في سوريا بأنه خطير نظرا لسببين، مبينا أن الأول يتمثل في طبيعة الإصابات حيث رصدت كلها تقريبا لدى مواطنين قادمين من الخارج ما يعني أن عددها قد يكون أكبر، فيما يكمن الثاني في أن سوريا تتميز بـ”خصوصية مهمة جدا كونها تحتضن مرقدين شريفين هما قبلة لعدد كبير من الزوار من دول المنطقة”.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية أن الحديث يدور عن مقام السيدة زينب ومرقد السيدة رقية في دمشق، وهما قبلة لعديد من الزوار من دول المنطقة التي ظهرت فيها الوباء على نطاق واسع، خاصة إيران، وكذلك العراق ولبنان وباكستان.

وأضاف: “لذلك دخول الفيروس إلى سوريا وارد جدا وهذا الأمر حدث فعلا، وستكون تأثيرات الوباء عالية بالتأكيد نتيجة للظروف الاستثنائية التي يعاني منها البلد منذ أكثر من 9 سنوات”.

المصدر: روسيا اليوم

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