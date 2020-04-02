قوات النظام تعاود خرق وقف إطلاق النار عبر قصف صاروخي على مناطق في جبل الزاوية

2 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروقات جديدة لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، تمثل بقصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد عصر اليوم الخميس على كل من سفوهن وكفرعويد بجبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أنه دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ28 على التوالي، حيث لا يزال القصف الجوي متوقف طيلة الأيام تلك، وسط خروقات متقطة تشهدها المنطقة بين الحين والآخر، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدفت خلاله أطراف الفطيرة وسفوهن وكفرعويد بجبل الزاوية، على صعيد متصل علم المرصد السوري أن الفصائل ومجموعات جهادية عمدت إلى استقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة.

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