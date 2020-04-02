القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان خطوط ضخ مياه الشرب في بلدة “أم الكيف” 

2 أبريل,2020
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قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، اليوم، خطوط ضخ مياه الشرب في بلدة أم الكيف في ريف الحسكة، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، كما أصيب مواطن بجروح طفيفة.
يذكر أن مياه الشرب يتم استجرارها من “محطة علوك” التي تسيطر عليها القوات التركية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 29 مارس/آذار الفائت، أن القوات التركية قطعت المياه عن مدينة الحسكة ومناطق أخرى في ريفها، وذلك عبر إيقاف عمل “محطة علوك” لمياه الشرب التي تغذي تلك المنطقة.
كان المرصد السوري رصد في الـ 26 من مارس/آذار الفائت، عودة ضخ مياه الشرب من “محطة علوك” في ريف رأس العين، بعد نحو 5 أيام من توقفها.

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